شكرا لقرائتكم استمرار معرض ريال مدريد بالرياض حتى 18 مارس "فيديو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالنادى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، استمرار المعرض الخاص بالنادى بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. ويأتى معرض ريال مدريد ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى، ويقام المعرض فى منتزه الرياض Winter Wonderland الترفيهي. ويأتى إعلان ريال مدريد عن تمديد المعرض، قبل ساعات من لقاء "ديربى مدريد" المرتقب أمام غريمه التقليدى أتلتيكو مدريد. Advertisements ويدخل ريال مدريد المباراة فى صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 46 نقطة، بينما يقبع أتلتيكو مدريد فى المركز الخامس برصيد 36 نقطة. يذكر أن ريال مدريد قد توج ببطولة كأس السوبر الإسبانى على حساب أتلتيكو مدريد فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وأقيمت المباراة مطلع العام الجارى على ملعب الجوهرة المشعة.

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