شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن موقفه النهائى من السوبر الأفريقى الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، مؤتمراً صحفياً فى الحادية عشرة ظهر الاثنين المقبل، بمقر النادى، ويتحدث رئيس قلعة ميت عقبة خلال المؤتمر عن العديد من القضايا المهمة ومن بينها موقف الفريق من مباراة السوبر الأفريقى.

وقال مرتضى منصور عن السوبر الإفريقى ، إنه طالب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" بمطالبة قطر بتعهد رسمى، يضمن حماية بعثة النادى الأبيض قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى، وذلك بعد إيفاده الثنائى هانى زادة وأحمد مرتضى منصور عضوى المجلس لمقابلة رئيس الكاف فى المغرب، على خلفية تواجد مسئولى الكاف فى المغرب نظراً لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات هناك، إلى جانب عقد اجتماعات اللجان المختلفة للاتحاد الإفريقى خلال الأسبوع الجارى، لذا حرص مرتضى منصور على إيفاد وفد من نادى الزمالك لتقديم كافة المستندات الخاصة بأسباب رفضه سفر الفريق الأبيض إلى قطر لخوض السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى.

وشدد مرتضى منصور على أن إرسال قائمة الفريق إلى الكاف الخاصة بخوض السوبر لا تعنى موافقته على تواجد الأبيض فى قطر، وأنه ينتظر إنهاء بعض الأمور لإعلان الموقف النهائى فى المؤتمر الصحفى الذى حدده له بشكل نهائى الاثنين المقبل موعداً للكشف عن موقف الأبيض من خوض السوبر.

ويشارك الزمالك فى بطولة السوبر الأفريقى، المحدد لها 14 فبراير الجارى، بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية من البطولة الأفريقية بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال أفريقيا، وكشف الاتحاد القطرى الحاصل على حق تنظيم مباراة كأس السوبر الأفريقى النقاب عن تذاكر المباراة التى ستقام باستاد الغراقة الذى يتسع لـ 25 ألف مشجع، ويبلغ سعر التذكرة الموحدة ما يعادل 215 جنيها مصريا.