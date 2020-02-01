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شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة بنادى الجزيرة للمطالبة بإيقاف أحد الأعضاء بسبب البلطجة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتفض أعضاء نادى الجزيرة فى وقفة احتجاجية أمام مجلس إدارة النادى، اعترضاً على الخروج عن الآداب داخل النادى من بعض الأطفال ضد كبار السن والتطاول منهم دون أن يكون هناك موقف حازم لإيقاف ما أطلق عليه الأعضاء من مهازل وبلطجة وتعدٍ على الأعضاء، ما يؤدى لعدم الأمن داخل النادى.
جاءت وقفة أعضاء نادى الجزيرة بعد الأحداث المؤسفة التى شهدها النادى خلال الـ 48 ساعة الماضية، والتى بدأت بعرقلة طفل يدعى "أدهم. أ ع" لم يتخط الـ 12 عاما لأحد كبار السن وتلفظه بألفاظ خارجة داخل حديقة الأطفال، ما دفع إحدى العضوات الموجودة مع نجلها بالنادى للتدخل ومطالبته بالكف عن هذه الألفاظ، إلا أن الطفل لم يرتدع ووجه السباب للعضوة بل ولطمها على وجهها، ما أثار حفيظة أعضاء النادى الذين طلبوا من الأمن التدخل وإيقاف عضوية الطفل وأسرته لخروجه عن النص، إلا أن الطفل واصل توجيه الشتائم مهددا بنفوذ والده.
وبالفعل وصل والد الطفل ووجه السباب لجميع من كان يقف ضد نجله واشتبك مع أحد الأعضاء، وتدخل آخر لفض الاشتباك بينهما وتم التصالح.
وعقب انتهاء الواقعة أصر العضو على تقديم مذكرة ضد الطفل ووالده لأمن النادى لاتخاذ اللازم وتطبيق القانون واللائحة داخل نادى الجزيرة العريق، وبالفعل حرر المذكرة بحضور الشهود، ومن بينهم نائب مدير أمن النادى، ولكن فوجئ بعودة العضو وطلب هو الآخر تقديم مذكرة بداعى أن الآخر اعتدى على نجله وسبه.
وتطور الأمر لتدخل الأعضاء الذين نظموا وقفة احتجاجية ضد تجاوزات البعض من بلطجة داخل النادى ما يروع أمن الأعضاء، ورفع عدد كبير من الأعضاء لافتات ضد البلطجة واستخدام النفوذ وتضامنهم مع عضو النادى الذى لم يكن طرفا فى الأزمة ولكنه طالب بضرورة وقفة ضد من يقوم بالبلطجة داخل النادى.
اعضاء الجزيرة فى وقفة احتجاجية
الوقفة
لا لاستغلال النفوذ فى وقفة الاحتجاجية لاعضاء الجزيرة
وقفة احتجاجية لاعضاء الجزيرة
وقفة احتجاجية لاعضاء نادي الجزيرة 1
وقفة اعضاء الجزيرة
وقفة اعضاء نادي الجزيرة الاحتجاجية
وقفة الاعضاء داخل نادي الجزيرة
وقفة نادي الجزيرة الاحتجاجية
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