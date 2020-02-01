شكرا لقرائتكم خبر عن 65 ألف مشجع يؤازرون الهلال السودانى أمام الأهلى بملعب الجوهرة الزرقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسود حالة من الترقب داخل بعثة الاهلي قبل ساعات من مباراة الهلال السودانى، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة والسودان، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ورغم أن الجهاز الفنى ومحمود الخطيب رئيس النادى يحاولان تحفيز اللاعبين والشد من أزرهم إلا أن الأجواء المُحيطة بالمباراة قوية وشرية للغاية، خاصة مع الحماس الواضح لجماهير الهلال فى الشوارع، كما يتوقع امتلاء مدرجات ملعب الجوهرة الزرقاء معقل فريق الهلال بجماهير الفريق السودانى خاصة بعد نفاد التذاكر المباراة ومن المتوقع حضور 65 ألف مشجع مباراة الليلة.

فيما قال سمير عدلى، المدير الإدارى للأهلي، إن الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الهلال شهد الاتفاق على تخصيص مدرج لجماهير الأهلى يسع لخمسمائة متفرج فى ملعب الجوهرة، الذى يحتضن اللقاء، وتولت السفارة المصرية عملية توزيع التذاكر على جماهير الأهلى الموجودة فى السودان.

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وكان فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى قد اختار 21 لاعبا لرحلة الاهلى فى السودان، وهم: "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوى ومحمد هانى ورامى ربيعة وياسر ابراهيم وعلى معلول وأليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمود كهربا وجونيور اجايى ومروان محسن.

يدخل الأهلى اللقاء وهو يحتاج للفوز أو التعادل حتى يضمن الصعود دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى التى تقام فى نفس التوقيت بين النجم الساحلى وبلاتنيوم فى تونس، أما حال خسارة الأهلى فسينتظر نتيجة لقاء النجم وبلاتنيوم، وحال خسارة النجم يصعد الأهلى، أما حال التعادل سيكون هناك تساوى فى النقاط بين الاهلى والنجم وكل منهما رصيده 10 نقاط فسيتم النظر للمواجهات المباشرة ثم إجراء قرعة حال تساويهما فى كل هذه الحالات.