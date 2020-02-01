شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحصن حارس عرين 2001 بعقد 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت إدارة المقاولون العرب عقدا احترافياً مع محمد أحمد سيحة، حارس مرمى فريق الشباب 2001 بالنادى، وذلك بعد تألقه مع شباب المقاولون فى دورى الجمهورية، لمدة 5 مواسم مقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون لمواجهة نظيره إنبى بعد غد الاثنين، في المبارة التي تجمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى مباراتين فيما تلقى المقاولون الهزيمة في 3 مباريات فقط كانت أمام الأهلي والزمالك ووادي دجلة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 20 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.

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وكان المقاولون العرب قد نجح في ضم صفقتين خلال الميركاتو الشتوي الجاري، حيث تعاقد ذئاب الجبل مع أيمن حفني صانع ألعاب مصر المقاصة والذي كان على قوائم الانتظار بالفريق الفيومي بسبب اكتمال قائمته واستنفاده للاستبدالات، كما ضم ذئاب الجبل، نجوكو لاعب كليوباترا بالدرجة الثانية.

وكان أيمن حفني قد عاد للمشاركة في الدوري بعد نزوله بدلاً في مباراة المقاولون وطنطا بعد غياب استمر لمدة 182 يوماً منذ رحيله عن الزمالك إلى المقاصة.

وحقق شباب المقاولون فوزاً ثميناً على الجونة بهدف فى المباراة التي اقيمت على ملعب الجونة بمدينة هرم سيتى باكتوبر في الجولة 26 من دوري الجمهورية التي أقيمت أمس، واحرز هدف اللقاء الوحيد محمود تايسون وبهذا الفوز يعود الفريق للمربع الذهبى للبطولة وقام محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون بتهنئة الجهاز واللاعبين عقب اللقاء واشاد عبدالعزيز مصطفى زيزو المدير الفنى لفريق المقاولون باداء اللاعبين والروح القتالية أثناء اللقاء.