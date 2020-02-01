شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لمباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

السبت 1 فبراير 2020 يلتقي فريق ليستر سيتي، أمام نظيره نادي تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وتقام مباراة ليستر سيتي ضد تشيلسي، على أرضية ملعب كينج باور ستاديوم. وجاء تشكيل ليستر سيتي بقيادة بريندان رودجرز كالتالي:- حراسة المرمى: شمايكل. خط الدفاع: بن تشيلويل - سويونكو - إيفانز - بيريرا. خط الوسط: حمزه تشودهاري - بارنيس - تيليمانس - ماديسون - بيريز. Advertisements خط الهجوم: فاردي. بينما جاءت تشكيل تشيلسي بقيادة لامبارد كالتالي:- حراسة المرمى: كاباييرو. خط الدفاع: جيمس - روديجر - كريستينسن - أزبيلكويتا. خط الوسط: ماونت - جورجينيو - كانتي. خط الهجوم: بيدور - أبراهام - كالوم هدسون. ترتيب الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بينما يملك ليستر سيتي 48 نقطة في المركز الثالث.

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