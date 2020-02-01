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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة الهلال والأهلي في الأبطال .. الشرط تقبض على المتهم بالتحريض ضد الأحمر والان مع التفاصيل
السبت 1 فبراير 2020
ألقت الشرطة السودانية القبض على شاب متهم بالتحريض لقتل لاعبي الأهلي وجماهيره، خلال مباراة اليوم أمام الهلال السوداني بدوري مجموعات أبطال إفريقيا، في المواجهة المقرر إقامتها بالتاسعة مساء اليوم.
ووفقا لصحيفة الأنباء السودانية، فقد ألقت الشرطة هناك بولاية القضاريف، على صاحب الفيديو المنشور الخاص بتحريضه لقتل لاعبي الأهلي وجمهوره.
ومن جهته حسام عيسى السفير المصري في السودان، الذي تواصل مع محمود الخطيب رئيس النادي وطمأنه على بعثة الفريق والأجواء، في إشارة للعلاقات التاريخية بين البلدين وأن الأهلي سوف يجد الترحيب اللازم.
ويلعب الطرفين هذا المساء، على خطف بطاقة التأهل للدور الثاني، من دوري أبطال أفريقيا رغم تسيد الأهلي صدارة المجموعة الثانية بفارق نقطة الهلال والنجم الساحلي، إلا أن المارد الأحمر لازال بحاجة لنقطة واحدة لضمان الصعود بشكل رسمي.
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