شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

السبت 1 فبراير 2020 يلتقي الأهلي المصري، أمام نظيره فريق الهلال السوداني، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني على أرضية ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان. يسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا. موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا Advertisements تقام مباراة الأهلي والهلال السوداني مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات. القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا تذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي إن سبورت hd1. معلق مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا يعلق على المباراة الجزائري حفيظ دراجي. ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 9 نقاط ويتساوى بها مع النجم الساحلي التونسي الذي سيخوض مباراة سهلة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي متذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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