شكرا لقرائتكم خبر عن إيمري كان إلى بوروسيا دورتموند مقابل مليون يورو فقط والان مع التفاصيل

السبت 1 فبراير 2020 أرسل ​يوفنتوس​ ​إيمري كان​ على سبيل الإعارة إلى ​بوروسيا دورتموند​.

وينضم إلى "بي في بي" مقابل رسوم اعارة تبلغ مليون يورو مع خيار شراء بقيمة 25 مليون يورو. وأكد يوفنتوس الاتفاق مع النادي الألماني على اعارة كان حتى 30 حزيران 2020، وعلاوة على ذلك، سيُلزم بوروسيا دورتموند بالحصول على اللاعب بشكل نهائي مقابل مبلغ 25 مليون يورو، يتم دفعه في ثلاث سنوات مالية، إذا تم تحقيق نتائج رياضية خلال السنة المالية 2019/2020.

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