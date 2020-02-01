شكرا لقرائتكم خبر عن دور الـ16 لبطولة كأس مصر يبدأ 15 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة دور الـ16 لبطولة كأس مصر، خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير الجاري.

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وأكد حسام الزناتي، مدير مسابقات الاتحاد، أن ذلك يأتي استثمارًا للفراغ الزمني بين الدورين الأول والثاني لمسابقة الدوري الممتاز، حيث تنهي الأندية ارتباطاتها بالدور الأول في 11 فبراير الجاري، باستثناء فرق الأهلي والزمالك والمصري، التي لا تزال لديها مباريات في الدور الأول، فضلاً عن ارتباطاتها الأفريقية أيضاً.

وقال مدير المسابقات إنه من الطبيعي أن يستثنى فريقي الأهلي والزمالك من اللعب في دور الـ16 لبطولة الكأس في هذا التوقيت، نظرًا لارتباطاتهما المحلية والأفريقية، مشيرًا إلى أن جدول الدور الثاني سيعلن كاملًا في وقت لاحق، فور تحديد المواعيد النهائية وأماكن مباريات الأندية المصرية في الأدوار النهائية لبطولتي الأندية الأفريقية، وبيان أي منها ستقام في الداخل أو الخارج.

واختتم حسام الزناتي بأن مواعيد دور الـ16 لبطولة كأس مصر سيتم إعلانها فور ورود الموافقات الأمنية عليها.