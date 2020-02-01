شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أول أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وجاء التشكيل كالآتي: حراسة المرمى: محمد عواد Advertisements الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام – أحمد عيد الوسط: أحمد سيد زيزو – محمد حسن – إسلام جابر – كريم بامبو – مصطفي فتحي الهجوم: عمر السعيد البدلاء: محمد صبحي – محمود الونش – محمد أوناجم – محمد عنتر – يوسف أوباما – مصطفي محمد – كاسونجو

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