شكرا لقرائتكم خبر عن مورينو وجيرو وكافاني.. صفقات لم تحسم في الانتقالات الشتوية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهى سوق الانتقالات الشتوية للأندية الأوروبية الكبرى مع نهاية يوم 31 يناير 2020، ومعه انتهت أي فرصة للفرق في تدعيم صفوفها لما هو متبقي من الموسم الحالي.

وحاولت العديد من الفرق استغلال الفرصة وضم لاعبين مهمين خلال السوق الشتوية، لكن بعض هذه المحاولات باءت بالفشل، على الرغم من طول المفاوضات وكثرة التقارير الصحفية العالمية حول قرب اتمام هذه الصفقات.

وفي السياق التالي نستعرض أبرز 5 أسماء ارتبطت في السوق الشتوية بالرحيل إلى فرق أخرى، لكن في النهاية لم يحدث ذلك.

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1- ويليان جوزيه

المهاجم البرازيلي وأحد أبرز لاعبي فريق ريال سوسيداد في السنوات الأخيرة، جذب إهتمام بعض كبار أندية البريميرليج والمتمثلين في توتنهام ومانشستر يونايتد الذي حاول انتداب اللاعب في وقت متأخر في السوق.

جوزيه كان هدفًا للمدرب مورينيو بسبب الإصابة الكبيرة التي تعرض لها هاري كين وغيابه لمدة قد تبعده عن الفريق حتى نهاية الموسم، مع إستمرار توتنهام في بطولتي دوري الأبطال وكأس الإتحاد الإنجليزي بجانب المنافسة على مركز مؤهل لدوري الأبطال في بطولة الدوري، وهو ما دفع النادي لدخول مفاوضات مع النادي الباسكي لضم المهاجم البرازيلي، لكن كل المحاولات في النهاية كانت بدون نجاح، واصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا في اليوم الأخير من سوق الإنتقالات يؤكد فيه استمرار اللاعب ضم صفوف ريال سوسيداد.

2- رودريجو مورينيو

إصابة لويس سواريز دفعت برشلونة للتحرك بقوة في سوق الإنتقالات الشتوية للبحث عن ضم مهاجم يعوض غياب الأوروجوياني الذي لن يعود- نظريًا- إلا قبل نهاية الموسم بفترة قليلة.

رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا كان الهدف الأمثل للنادي الكتالوني، وهو ما أكده رئيس النادي، بارتوميو، حول وجود مفاوضات بالفعل لضم احد نجوم نادي فالنسيا، لكن في النهاية اختلف الناديان في الاتفاق على شروط البيع، حيث أراد برشلونة ضم اللاعب على سبيل الإعارة بدون أي إلزامية للشراء، في حين اصر فالنسيا على بيع اللاعب أو وجود إلزامية للشراء بنهاية الإعارة وهو ما لم يتم الإتفاق عليه، وبسبب ذلك فشلت الصفقة.

3- دريس ميرتنز

الجناح البلجيكي المهاجم الذي ارتبط بالإنضمام لصفوف تشيلسي في الأيام الأخيرة من سوق الإنتقالات في ظل طلب المدرب فرانك لامبارد للاعب هداف يعطي إضافة هجومية منقوصة في فريقه في ظل صراع تشيلسي في البريميرليج على حجز مركز مؤهل لدوري الأبطال في الموسم القادم.

ميرتنز ينتهي عقده مع نابولي بنهاية الموسم الحالي وكان هدفًا مغريًا للبلوز، لكن إدارة النادي الإيطالي حاولت الحصول على اكبر قدر مادي ممكن للصفقة، وهو ما لم يعجب إدارة تشيلسي التي انسحبت من الصفقة في اليوم قبل الأخير من السوق الشتوية.

4- إيدنسون كافاني

الهدف الأوروجوياني الذي يمضي أيامه الأخيرة مع باريس سان جيرمان، وارتبط بشدة بالانضمام لأتلتيكو مدريد مع نهاية عقده، وهو ما يبدو الأمر المؤكد في ظل تصريحات المقربين من اللاعب وتقارير الصحف الإسبانية والفرنسية.

أتلتيكو في ظل مشاكله الهجومية هذا الموسم حاول أن يجعل الصفقة تتم في السوق الحالية مع دفع مقابل مادي مُرضي للناديين في ظل أن اللاعب متبقي في عقده 6 أشهر فقط على النهاية، لكن إصرار باريس سان جيرمان في الحصول على 20 مليون يورو دفع أتلتيكو مدريد للتراجع على الرغم من تقديم 3 عروض مادية آخرها بقيمة 18 مليون يورو (وفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية)، ليستمر كافاني ضمن صفوف النادي الباريسي في الوقت الراهن.

5- أولفييه جيرو

المهاجم الفرنسي المخضرم الذي وحد نفسه ثالثًا في ترتيب المهاجمين في تشيلسي خلف تامي أبراهام وميتشي باتشواي، لذلك سعى للرحيل في السوق الحالية للحصول على فرصة لعب للحاق بمكان ضمن صفوف المنتخب الفرنسي في كأس الأمم الأوروبية في الصيف المقبل.

جيرو ينتهي عقده مع تشيلسي بنهاية الموسم، لكن النادي الإنجليزي كان يصر على إنتداب مهاجم اخر حتى يتيح له الرحيل وهو ما لم يحدث وبالتالي استمر اللاعب في النادي اللندني على الرغم من وجود عروض لضمه من أندية بالدوري الفرنسي بجانب إنتر ميلان الإيطالي وأندية في البريميرليج على رأسها توتنهام ونيوكاسل يونايتد.