شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند وإريكسين وأولمو.. أبرز صفقات سوق الانتقالات الشتوية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهى مساء أمس الجمعة، سوق الانتقالات الشتوية في الكرة الأوروبية، وهي السوق التي شهدت إبرام كبار الكرة الأوروبية عدة صفقات مميزة ولامعة.

وفي السياق التالي نستعرض أبرز الصفقات التي تمت في سوق الانتقالات الشتوية 2020.

1- برونو فيرنانديز (من سبورتينج لشبونة إلى مانشستر يونايتد)

اسم ارتبط طويلًا بالإنضمام لمانشستر يونايتد بعد المستويات الرائعة التي قدمها على مدار السنوات القليلة الماضية بقميص النادي البرتغالي.

لاعب الوسط هو واحد من أبرز الأسماء في الكرة البرتغالية، وظهر بشكل مميز في الدور النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية التي انتهت بتتويج منتخب بلاده، البرتغال، بلقب البطولة.

فيرنانديز ارتبط منذ بداية الصيف الماضي وبقوة بالإنضمام لأحد أندية البريميرليج، وأنحصر اسمه بين مانشستر يونايتد وتوتنهام، وانتهى الأمر بدون نجاح، لكن اللاعب اسمه عاد وأرتبط مرة أخرى باليونايتد في السوق الحالية، وانتهى الأمر بدفع مانشستر يونايتد ل55 مليون يورو بجانب مبلغ 25 مليون يورو كإضافات، لإتمام ضم لاعب الوسط البرتغالي الدولي المميز، الذي سيكون بكل تأكيد اضافة هامة وتدعيم كبير لصفوف فريق الشياطين الحمر.

2- إيرلينج هالاند (من ريد بول سالزبورج إلى بوروسيا دورتموند)

Advertisements

الموهبة الهجومية النرويجية التي خطفت الأنظار في دوري الأبطال هذا الموسم مع نادي سالزبورج النمساوي، وحطم العديد من الأرقام بالنسبة للاعب عمره 19 عامًا يلعب للمرة الأولى في دوري الأبطال.

أداء هالاند مع سالزبورج دفع العديد من الأندية الأوروبية للصراع على ضمه، لكن بوروسيا دورتموند كان الأسرع والأكثر حسمًا بإتمامه للصفقة مقابل 20 مليون يورو، ليكون الموهوب النرويجي لاعبًا جديدًا في صفوف النادي الألماني الذي يريد المنافسة على لقب البوندزليجا هذا الموسم.

هالاند وعلى الرغم انه لم يلعب اساسيًا حتى اللحظة، إلا أنه في مشاركته كبديل في أول مباراتين في البوندزليجا سجل 5 أهداف، وهو رقم قياسي غير مسبوق للاعب يشارك في أول مباراتين كبديل في الدوري الألماني، في بداية مبشرة للموهبة الهجومية الإستثنائية.

3- داني أولمو (من دينامو زغرب إلى آر بي لايبزيج)

لاعب الوسط المهاجم الإسباني الذي لعب دورًا رئيسيًا في تتويج إسبانيا بيورو الشباب في الصيف الماضي، وأحد أبرز نجوم الفريق الكرواتي في دوري الأبطال.

أولمو كان لاعبًا سابقًا في أكاديمية برشلونة، وكانت هناك محاولات من العملاق الكتالوني لضم اللاعب مجددًا، بجانب نادي آي سي ميلان الذي حاول التفاوض مع دينامو زغرب لضم موهبتهم، لكن المتصدر الحالي للبوندزليجا، آر بي لايبزيج، كان اكثر حسمًا للصفقة عن طريق دفع 20 مليون يورو مباشرة بجانب مبالغ أخرى ستُدفع بناءً على النتائج واداء اللاعب الفردي، ليقبل اللاعب وناديه العرض الألماني ويصبح أولمو عضوًا جديدًا في كتيبة المدرب جوليان ناجلسمان الشابة التي تحتوي على العديد من الأسامي المميزة في إطار البحث عن تتويج تاريخي بالدوري الألماني.

4- كريستيان إريكسين (من توتنهام إلى إنتر ميلان)

الجميع كان يعلم ان مستقبل صانع الألعاب الدنماركي قد انتهى مع ناديه الإنجليزي، في ظل رفضه لتجديد العقد وتبقي أقل من 6 أشهر على نهاية عقده مع الفريق، وهو الأمر الذي استدعى بيع اللاعب في أسرع وقت ممكن.

إريكسين ارتبط بالإنضمام لريال مدريد ومانشستر يونايتد، لكن العرض الأكثر جدية كان من إنتر ميلان وبناءً على رغبة المدرب أنطونيو كونتي الذي عمل سابقًا في البريميرليج مع تشيلسي، ويعلم تمامًا قدرات إريكسين الذي كان عضوًا رئيسيًا وهامًا ضمن صفوف منافس دائم للبلوز في المسابقة.

إنتر دفع 20 مليون يورو لضم لاعب ينتهي عقده في الصيف المقبل، لكن انضمام إريكسين في هذا التوقيت هو تدعيم كبير وهام للنادي الإيطالي الذي يقاتل على لقب الدوري في ظل صراع ثلاثي شرس يتضمن يوفنوس حامل اللقب، ولاتسيو الذي يلعب دور الحصان الأسود.