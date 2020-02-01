شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة صباح الأحد بعد خوض لقاء الهلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى القاهرة صباح الأحد، بعد خوض مباراة الهلال السوداني المرتقبة، اليوم السبت.

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وتغادر بعثة الأهلي مطار الخرطوم الساعة الثالثة وعشر دقائق صباح غد الأحد في رحلة طيران تستغرق ساعتين ونصف الساعة.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويعتلي الأهلي صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط ويأتي خلفه النجم الساحلي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم أخيرا بنقطة واحدة.