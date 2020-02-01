شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حدد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الساعة السابعة مساء اليوم السبت موعدًا للمحاضرة الفنية الأخيرة الخاصة بمباراة الهلال السوداني.

Advertisements

وتشهد المحاضرة مراجعة التعليمات الفنية وتكليفات اللاعبين بالإضافة إلى إعلان تشكيل المباراة.

وتصل حافلة الأهلي إلى استاد الجوهرة في السابعة والنصف قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم السبت في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.