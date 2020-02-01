كلوب "صلاح" مستمر معنا أم لديكم شئ لا نعرفه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

نفى الألماني "يورجن كلوب" كل ما قيل، عن رحيل محمد صلاح وأن اللاعب باقي معنا، حتى يضرب بكل التكهنات عرض الحائط. قال المدير الفني لفريق "ليفربول إيكو" إن صلاح مستقر هنا وسيتواجد خلال الموسم المقبل ولا أعلم شئ عن ما تقولونه أو كيف لكم معرفة نية اللاعب بالرحيل.

وأضاف يورجن كلوب: أنه لا يسأل لاعب من ليفربول عن نيته، إلا إن كان لديكم شئ واضح.

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وتألق محمد صلاح جناح المنتخب الوطني وليفربول، في تسجل ١٢ هدفا لصالح الفريق الإنجليزي بالدوري، حتى يصبح خامس هدافي الريدز عبر التاريخ برصيد ٦٦ متجاوز الإسباني فيرناندو توريس، بينما يكون روبردي فأولر هو متسيد قائمة الترتيب برصيد ١٢٨ هدفا.

وسجل صلاح رقم تاريخي لدى بطل أوروبا، حيث أنه ومنذ تواجده بالفريق عام ٢٠١٧ استطاع المساهمة ببقاء الفريق دون هزيمة على الأنفيلد رود خلال ٤٩ مواجهة.

وساهم النجم المصري، في بقاء ليفربول على رأس صدارة الترتيب بالدوري الانجليزي، هذا الموسم دون هزيمة عبر تسيد البريميرليج برصيد ٧٠ نقطة والتغلب على كافة فرق الدوري مع الانتصار خلال ٢٣ مباراة وتعادل وحيد.