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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيتيين يتحدث عن الثنائي ميسي ونيمار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
تحدث المدير الفني لنادي برشلونة كيكي سيتيين عن الثنائي الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي لاعب باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا.
وخلال حديث صحفي قال: " اتمنى ان يكون الطاقم التدريبي للبرسا قادر على اسعاد ليونيل ميسي كونه يريد الاستمرار مع الفريق في المواسم القادمة، وعلاقتي معه منذ اليوم الأول كانت جيدة جدًا".
وأضاف: "ميسي يثق في قدرة برشلونة على الفوز بالبطولات في الموسم الحالي، وهو لاعب مهم جدا في برشلونة، قادر على إحداث الفارق في المباريات وإيجاد الحلول وعلينا الاعتماد على الأسلوب الجماعي للوصول إلى النتائج المطلوبة لاننا فريق واحد".
وفيما يتعلق بنيمار وتفكيره بالعودة الى الرسا ختم قائلا: "انه امر جيد ان اراه يفكر بالعودة الى النادي الكتالوني احب رؤيته معي يتدرب كل يوم وامتلاك أفضل اللاعبين بالفريق من أجل المنافسة على الألقاب".
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