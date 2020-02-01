شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم السبت 1 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

تقام اليوم السبت 1-2-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ومباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.



حيث يلتقي الأهلي أمام الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد، في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويسلط لكم موقع "السعودية نيوز"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد الزامبي، الساعة الثالثة عصرا، بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 12 EN.

مباراة أول أغسطس الأنجولي والزمالك، الساعة الثالثة عصرا، بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.

مباراة اتحاد الجزائر وبيترو أتليتكو الأنجولي، الساعة الثالثة عصراً، بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 7.

مباراة ميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والوداد البيضاوي المغربي، الساعة الثالثة عصراً، بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

مباراة شبيبة القبائل الجزائري والترجي التونسي، الساعة السادسة مساء، بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب الكونغولي، الساعة السادسة مساء، بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

مباراة الهلال السوداني والأهلي، الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم الزيمبابوي، الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 7.

مواعيد مبارايات الدوري الإنجليزي

مباراة ليستر سيتي وتشيلسي، الساعة الثانية والنصف ظهراً، بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

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مباراة ليفربول وساوثهامتون، الساعة الخامسة مساء، بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

مباراة نيوكاسل يونايتد ونوريتش سيتي، الساعة الخامسة مساء، بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 7.

مباراة وست هام يونايتد وبرايتون، الساعة الخامسة مساء، بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 12 EN.

مباراة واتفورد وإيفرتون، الساعة الخامسة مساء، بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 11 EN.

مباراة كريستال بالاس وشيفلد يونايتد، الساعة الخامسة مساء، بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 8.

مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مباراة غرناطة وإسبانيول، الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

مباراة ريال مايوركا وبلد الوليد، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

مباراة فياريال وأوساساونا، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 13 EN.

مباراة فالنسيا وسيلتا فيجو، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مباراة بولونيا وبريشيا، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

مباراة كالياري وبارما، الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 7.

مباراة ساسولو وروما، الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.