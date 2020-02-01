شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك والترجى فى السوبر الأفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الافريقى لكرة القدم عن إقامة السوبر الإفريقى بين الزمالك والترجى التونسى، فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك فى المباراة المقرر إقامتها على ستاد الغرافة، والتى يشارك فيها الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية من البطولة بينما يشارك فيها الترجى بصفته بطلا للنسخة السابقة بدورى أبطال إفريقيا.

ويعقد مرتضى منصور، مؤتمرا صحفيا بعد غد، الإثنين، للإعلان عن الموقف النهائى من السفر إلى قطر وخوض السوبر من عدمه، بعدما تم إرسال قائمة الفريق التى ستتواجد فى الدوحة إلى الكاف فيما كشف الاتحاد القطري الحاصل على حق تنظيم مباراة كأس السوبر الإفريقي، النقاب، عن تذاكر المباراة ا التى ستقام على ستاد الغراقة الذي يتسع لـ 25 ألف مشجع، ويبلغ سعر التذكرة الموحدة ما يعادل 215 جنيه مصري.

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ومن جانبه، كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، طلب من الاتحاد القطرى، التعهد بحفظ سلامة وأمن البعثة البيضاء لخوض السوبر الإفريقى أمام الترجى، متابعاً إن وفد النادى الأبيض المتواجد حاليا فى المغرب واجتمع بمسؤولى الكاف، عرض ملف النادى على الكاف وهو ما نشره "اليوم السابع" بشأن تكليف رئيس نادى الزمالك لوفد مكون من هانى زاده وأحمد مرتضى منصور عضوى مجلس إدارة النادى بالتواجد فى المغرب لمقابلة مسؤولى الكاف وعلى رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لعرض المستندات التى أكد رئيس النادى الأبيض عن احتوائها على تهديدات ضد سلامة البعثة حال تواجدها فى قطر لخوض السوبر.

وشدد رئيس نادى الزمالك أن إدارة النادي قدمت ملفا بكل التهديدات القطرية ضد النادى ورئيسه مترجم بثلاث لغات، وذلك إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف" برئاسة أحمد أحمد وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن مسئولى الكاف استدعوا رئيس الاتحاد القطرى أمس الجمعة، وطلبوا منه تعهدا كتابيًا من الاتحاد القطرى والدولة القطرية بحماية وتأمين بعثة الزمالك قبل خوض مباراة السوبر الإفريقى، على خلفية تواجد مسئولو الكاف فى المغرب نظرا لإقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات التى يشارك فيها المنتخب الوطنى، إلى جانب عقد اجتماعات اللجان المختلفة للاتحاد الإفريقى خلال الأسبوع القادم، لذا حرص مرتضى منصور على إيفاد وفدا من نادى الزمالك لتقديم كافة المستندات الخاصة بشأن أسباب رفضه سفر الفريق الأبيض إلى قطر لخوض السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى.