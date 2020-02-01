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شكرا لقرائتكم مفيش تركيز.. اتحاد الكرة يحتفل بعيد ميلاد تريزيجيه بعد 4 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر القائمون على الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم، رسالة تهنئة للاعب الدولى محمود حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوف أستون فيلا الإنجليزي، بعيد ميلاد .
وشاركت الصفحة منشور لصفحة "فيفا بالعربى"، كانت تحتفل فيه الأخير بعيد ميلاد محمود حسن تريزيجيه بعيد ميلاده فى أكتوبر العام الماضى 2019، ودونت صفحة اتحاد الكرة على المنشور التى قامت بمشاركته اليوم 1 فبراير مدونة: "happy Birthday"، وقامت بإشارة اللاعب فى هذه التدوينة .
يذكر أن محمود حسن تريزيجيه من مواليد 1 أكتوبر عام 1994، بمحافظة كفر الشيخ، بدأ مشوار النجومية و عرف طريق الاضواء والشهرة من خلال مشاركته مع الفريق الاول للنادى الاهلى وهو فى عمر 18 عام، ثم عرف طريق الإحتراف من خلال الدورى البلجيكى .
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