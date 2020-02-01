شكرا لقرائتكم بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك ضد أول أغسطس فى دوري ابطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم "الخليج 365" بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك ضد أول أغسطس ، حيث يستضيف فريق أول أغسطس الأنجولى نظيره الزمالك ، فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا ، وهي المباراة التي تعد تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين حيث لن تؤثر نتيجة المباراة عن تحديد هوية الفرق المتأهلة الي دور الـ 8 في البطولة بعدما حسم الزمالك ومازيمبي الكونغولي بطاقتي التأهل الي الدور التالي عن المجموعة الاولي وخروج كل من اول أغسطس وزيسكو الزامبي.

وتعمد كارتيرون المدير الفنى للزمالك، إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين واستبعادهم من قائمة المباراة التي سافرت الي أنجولا، خوفا من تعرضهما للارهاق وبعد حسم التأهل رسميا، حيث تم اراحة كل من محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق وحازم امام الظهير الأيمن ومحمود علاء قلب الدفاع ومحمد عبد الشافي الظهير الايسر ، وثنائي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد ، وشيكابالا واشرف بن شرقي جناحي الفريق الأبيض.