كاسونجو يقترب من الظهور الأول مع الزمالك بعد غياب 400 يوم

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جدة - عمرو شويل يقترب الكونغولى كابونجو كاسونجو من الظهور مع الزمالك فى لقاء أول أغسطس الأنجولى المقرر إقامته فى الثالثة عصر اليوم السبت فى إطار الجولة السادسة و الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .
و يعد ظهور كابونجو كاسونجو مع الفريق الأبيض فى مباراة اليوم الأول بعد غياب دام حوالى 400 يوم قبل إعارته على الوحدة السعودى ومن ثم الوداد المغربى ، حيث ظهر مع الزمالك فى أخر لقاء له أمام بتروجت فى 28 ديسمبر 2018.
خضع المهاجم الكونغولى لبرنامج فنى وبدنى خاص خلال الفترة الماضية ليُصبح جاهزًا لدعم خط هجوم الأبيض فى المباريات المقبلة سواء فى بطولة الدورى الممتاز أو دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى المدرب الفرنسى لمنحه الفرصة للمشاركة أمام وادى دجلة من أجل تجهيزه بأفضل صورة للمرحلة المقبلة.
ويشهد هذا اللقاء تغييرات عديدة في تشكيل الفريق الأبيض ، حيث إستقر كارتيرون اراحة عدد من لاعبيه الأساسيين واستبعادهم من قائمة المباراة التي سافرت الي أنجولا، خوفا من تعرضهما للارهاق وبعد حسم التأهل رسميا.
ومن المتوقع أن يدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمد حسن وأحمد زيزو وأمامهما مصطفى فتحى وأوناجم وإسلام جابر فى خط الوسط، كاسونجو فى خط الهجوم".
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