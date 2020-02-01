شكرا لقرائتكم حسين السيد : لم أتفاوض مع الزمالك .. ورحلت عن الأهلى بسبب تجاهل فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى حسين السيد لاعب النادي الأهلي المنتقل حديثا إلى الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة ما أثير طوال الأونة الماضية حول دخوله فى مفاوضات مع الزمالك من أجل الانتقال إليه.

وقال حسين السيد الشهير بـ"مارسيلو" خلال تصريحات إعلامية إنه لم يجلس مع مسؤولى الزمالك من أجل التفاوض بأي شئ بخصوص انتقاله إلى القلعة البيضاء، مؤكداً أنه كل ما حدث كان عبارة عن كلام من بعض الوسطاء للموافقة على الانضمام إلى ميت عقبة حال رحيلي عن الأهلي.

وأضاف مارسيلو :" فى عام 2014 تلقيت عرض مالى كبيرة من أجل الانتقال إلى الزمالك، لكنى وقتها فضلت الانضمام إلى الأهلى على اعتبار أنه بيتي الذي تربيت بين جدرانه رغم أنى حصلت على عقد أقل بكثير من العرض الأبيض".