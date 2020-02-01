بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الاهلي والهلال فى دوري ابطال افريقيا

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".

ووضع سيناريو أن يتم الدفع بالوافد الجديد المهاجم السنغالى أليو بادجي حسب سير اللقاء والنتيجة او أن يتم الدفع به فى الشوط الثاني لاستغلال حالة الارهاق البدني لجدي المنافس وايضا يساعد فى تخفيف اي ضغط من الممكن ان يقوم به لاعبي الهلال على الأهلى .

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كان فايلر قد اختار لهذه المباراة قائمة تضم 21 لاعبا على أن يتم استبعاد ثلاثة لاعبين من اقائمة عند اعلان القائمة النهائية للمباراة وتضم قائمة بعثة الاهلى فى السودان محمد الشناوى ، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".