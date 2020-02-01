بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الاهلي والهلال فى دوري ابطال افريقيا

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جدة - عمرو شويل يقدم "الخليج 365" بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الاهلي والهلال ، يستضيف نادي الهلال السوداني، نظيره الأهلي في التاسعة من مساء اليوم السبت على ملعب أم درمان، في منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.
ويدخل النادي الأهلي المباراة تحت شعار أكون أو لا أكون، حيث يكفي الفريق الأحمر الفوز أو التعادل بأي نتيجة لحسم التأهل للدور التالي، بينما في حالة هزيمة الأهلي وفوز النجم الساحلي أو تعادله مع بلاتينيوم سيودع الفريق الأحمر البطولة.
ويعول رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلي على خبرات نجومه، حيث أصطحب المدرب السويسري 21 لاعبا في رحلة السودان، بينما تم استبعاد رمضان صبحي وأحمد الشيخ وسعد سمير وحمدي فتحي ومحمد محمود للإصابة ومحمود وحيد وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".
ووضع سيناريو أن يتم الدفع بالوافد الجديد المهاجم السنغالى أليو بادجي حسب سير اللقاء والنتيجة او أن يتم الدفع به فى الشوط الثاني لاستغلال حالة الارهاق البدني لجدي المنافس وايضا يساعد فى تخفيف اي ضغط من الممكن ان يقوم به لاعبي الهلال على الأهلى .
كان فايلر قد اختار لهذه المباراة قائمة تضم 21 لاعبا على أن يتم استبعاد ثلاثة لاعبين من اقائمة عند اعلان القائمة النهائية للمباراة وتضم قائمة بعثة الاهلى فى السودان محمد الشناوى ، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".
ومن المتوقع أن يبدأ مدرب الهلال السودانى بتشكيل مكون من كل من :
جمال سالم في حراسة المرمى.
أطهر، السمؤال، الدمازين وبويا في خط الدفاع.
ثلاثي الوسط الشغيل، أبو عاقلة وبشّه.
الهجوم محمد موسى، سليم ووليد الشعلة.
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