شكرا لقرائتكم حسام غالى يحيى الذكرى الثامنة لشهداء أحداث بورسعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحيا حسام غالى عبر موقع نشر الصور "انستجرام"، الذكرى الثامنة لشهداء بورسعيد، والتي تحل اليوم السبت حيث لقى 72 مشجعاً من عشاق القلعة الحمراء مصرعهم على إثر أحداث عنف شهدتها مباراة الأهلي والمصري في الدوري العام موسم 2012، حيث نشر غالى صورة عليها 72 وتجمع أسماء كل من استشهد فى ذلك اليوم .

تعود الأحداث على ما قبل ثماني سنوات في الأول من فبراير عام 2012، عندما حل النادي الأهلي ضيفاً على نظيره المصري البورسعيدي في منافسات بطولة الدوري العام، وسط أجواء جماهيرية مشحونة، إلا أن أحداً لم يتخيل أن تصل الأمور إلى هذا الحد وأن يرحل 72 مشجعاً عن عالمنا بسبب أحداث الشغب في مباراة لكرة القدم.

كارثة هي الأكبر في تاريخ الرياضة المصرية، ورغم أن المصرى كان الفائز بثلاثة أهداف مقابل هدف للأهلى، بدأت الكارثة بنزول الجماهير للملعب أثناء قيام لاعبى الأهلى بعمليات الإحماء قبل اللقاء، ثمّ اقتحم الملعب عشرات المشجعين بين شوطى المباراة وبعدما أحرز المصرى هدف التعادل ثم هدفى الفوز، وبعد المباراة اقتحم الآلاف الملعب وبعضهم يحمل أسلحة بيضاء وعصياً واعتدوا على جماهير الأهلى، ووقع عدد كبير من القتلى والجرحى وأرجع بعضهم الهجوم إلى لافتة رفعت في مدرجات مشجعى الأهلى استفزت جماهير المصري.