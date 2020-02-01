شكرا لقرائتكم وليد سليمان فى ذكرى شهداء أحداث بورسعيد: "رحلوا عنا ومازالوا فى قلوبنا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحيا وليد سليمان لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الذكرى الثامنة لشهداء مجزرة بورسعيد، والتي تحل اليوم السبت حيث لقى 72 مشجعاً من عشاق القلعة الحمراء مصرعهم على إثر أحداث عنف شهدتها مباراة الأهلي والمصري في الدوري العام موسم 2012.

ودون وليد سليمان عبر حسابه الرسمى: "رحم الله شهداء النادى الأهلى الذين رحلوه عنا ومازالوا فى قلوبنا" .

Advertisements

تعود الأحداث على ما قبل ثماني سنوات في الأول من فبراير عام 2012، عندما حل النادي الأهلي ضيفاً على نظيره المصري البورسعيدي في منافسات بطولة الدوري العام، وسط أجواء جماهيرية مشحونة، إلا أن أحداً لم يتخيل أن تصل الأمور إلى هذا الحد وأن يرحل 72 مشجعاً عن عالمنا بسبب أحداث الشغب في مباراة لكرة القدم.

كارثة هي الأكبر في تاريخ الرياضة المصرية، ورغم أن المصرى كان الفائز بثلاثة أهداف مقابل هدف للأهلى، بدأت الكارثة بنزول الجماهير للملعب أثناء قيام لاعبى الأهلى بعمليات الإحماء قبل اللقاء، ثمّ اقتحم الملعب عشرات المشجعين بين شوطى المباراة وبعدما أحرز المصرى هدف التعادل ثم هدفى الفوز، وبعد المباراة اقتحم الآلاف الملعب وبعضهم يحمل أسلحة بيضاء وعصياً واعتدوا على جماهير الأهلى، ووقع عدد كبير من القتلى والجرحى وأرجع بعضهم الهجوم إلى لافتة رفعت في مدرجات مشجعى الأهلى استفزت جماهير المصري.