شكرا لقرائتكم جنش خارج قائمة مباراة أول أغسطس .. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استبعاد محمود جنش حارس الفريق من القائمة التى ستخوض مباراة أول أغسطس الأنجولى، على ملعب 11 نوفمبر فى مدينة لواندا الأنجولية، استعدادا لمواجهة أول أغسطس، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وتعثر الزمالك محليا مؤخراً بالتعادل الإيجابى، بهدف لمثله، مع وادى دجلة، فى المباراة التى جمعت بينهما فى ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الخامسة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، لذا يسعى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق إلى مصالحة الجماهير البيضاء، بتحقيق الفوز على الفريق الأنجولى قبل الارتباطات القوية للفريق فى شهر فبراير الجارى خاصة بطولتى السوبر الإفريقى والمحلى أمام الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، المقرر لهما يومى 14 و20 من شهر فبراير الجارى.

وتأهل الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا قبل لقاء الفريق الأنجولى، حيث يحتل الفريق الأبيض، المركز الثانى، فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

Advertisements

ومنح الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، راحة من مباراة اليوم لكلا من طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد عبد الشافي ومحمود شيكابالا ومحمود علاء ومحمد أبو جبل وحازم إمام ويعد هؤلاء اللاعبين يمثلون قوة أساسية كبرى للفريق ولكن تفكير كارتيرون يتركز بعد ضمان التأهل الأفريقى إلى تجهيز الجميع داخل الفريق لبطولتى السوبر الإفريقى والمحلى.

وفضل كارتيرون استبعاد جنش، من القائمة النهائية حيث دفع بمحمد عواد فى التشكيل الأساسى مع تواجد محمد صبحى على مقاعد البدلاء مع استبعاد جنش لعدم جاهزيته من الناحية الفنية لخوض المواجهة.