شكرا لقرائتكم المقاولون يحصن حارس عرين فريق 2001 بعقد 5 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقعت إدارة المقاولون العرب عقدا احترافياً مع محمد أحمد سيحة، حارس مرمى فريق الشباب 2001 بالنادي، وذلك بعد تألقه مع شباب المقاولون في دوري الجمهورية، لمدة 5 مواسم مقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون لمواجهة نظيره إنبي بعد غد الأثنين، في المباارة التي تجمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

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وكان المقاولون العرب قد نجح في ضم صفقتين خلال الميركاتو الشتوي الجاري، حيث تعاقد ذئاب الجبل مع أيمن حفني صانع ألعاب مصر المقاصة والذي كان على قوائم الانتظار بالفريق الفيومي بسبب اكتمال قائمته واستنفاده للاستبدالات، كما ضم ذئاب الجبل، نجوكو لاعب كليوباترا بالدرجة الثانية.

وكان أيمن حفني قد عاد للمشاركة في الدوري بعد نزوله بدلاً في مباراة المقاولون وطنطا بعد غياب استمر لمدة 182 يوماً منذ رحيله عن الزمالك إلى المقاصة.

وحقق شباب المقاولون فوزاً ثميناً على الجونة بهدف فى المباراة التي اقيمت على ملعب الجونة بمدينة هرم سيتى باكتوبر في الجولة 26 من دوري الجمهورية التي أقيمت أمس، واحرز هدف اللقاء الوحيد محمود تايسون وبهذا الفوز يعود الفريق للمربع الذهبى للبطولة وقام محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون بتهنئة الجهاز واللاعبين عقب اللقاء واشاد عبدالعزيز مصطفى زيزو المدير الفنى لفريق المقاولون باداء اللاعبين والروح القتالية أثناء اللقاء.