شكرا لقرائتكم جلسة خاصة لكارتيرون مع لاعبى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد المدير الفنى الفرنسى للزمالك باتريس كارتيرون على عقد جلسة مع لاعبيه قبل مواجهة أول أغسطس الأنجولى الأنجولى المحدد لها الثالثة عصر اليوم السبت فى إطار الجولة السادسة و الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

و قال كار تيرون للاعبيه خلال الجلسة :أبحث عن انهاء دور المجموعات بدون أى هزيمة فى أفريقيا ، لمطالبة اللاعبين بتحقيق نتيجة إيجابية فى الجولة الأخيرة بدورى المجموعات .

كما أنه تعادل مع زيسكو بنتيجة 1 / 1 فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا فى اللقاء الذى أقيم بزامبيا. قبل أن يفوز على زيسكو بنتيجة 2 /0 فى إياب الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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لاسيما و أن الزمالك تعادل مؤخرا تحت قيادة كارتيرون مع مازيمبى الكونغولى 0 /0 فى المباراة التى جمعتهما بملعب السلام ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

تعد المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين ، خاصة أنها لن تؤثر على تحديد هوية الفرق المتأهلة الي دور الـ 8 في البطولة بعدما حسم الزمالك ومازيمبي الكونغولي بطاقتي التأهل الي الدور التالي عن المجموعة الاولي وخروج كل من اول أغسطس وزيسكو الزامبي.

ومن المتوقع أن يبدأ باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك المباراة بتشكيل كالتالي : محمد عواد في حراسة المرمي امامه الرباعي احمد عيد ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ، وفي الوسط كل من محمد حسن ويوسف أوباما ومحمد اوناجم وزيزو ومصطفي فتحي ، وفي الهجوم الكونغولي كاسونجو