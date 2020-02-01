شكرا لقرائتكم الزمالك ضد أول أغسطس .. عمر السعيد يقود هجوم الأبيض وعواد حارسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الإعلان عن تشكيل الفريق الأبيض فى مواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى الثالثة من عصر اليوم، السبت، على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا فى اللقاء الذى يعد بمثابة تحصيل حاصل حيث لن تؤثر نتيجة المباراة عن تحديد هوية الفرق المتأهلة الي دور الـ 8 في البطولة بعدما ضمن الزمالك ومازيمبي الكونغولي بطاقتي التأهل إلى الدور التالي عن المجموعة الأول بينما ودع منافسات البطولة كلا من أول أغسطس وزيسكو يونايتد الزامبى.



وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: محمد عواد في حراسة المرمي

عبد الله جمعة - محمد عبدالغني - محمد عبدالسلام - أحمد عيد في خط الدفاع.

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عمر السعيد في خط الهجوم.

ويأتى على مقاعد البدلاء كلا من:"محمد صبحي - محمود الونش - محمد اوناجم - محمد عنتر - يوسف اوباما - مصطفي محمد - كاسونجو"، ويدخل الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، مباراة اليوم، بدافع مصالحة الجماهير البيضاء بعد التعثر محليا مؤخراً بالتعادل الإيجابى مع وادى دجلة، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما فى ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الخامسة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، لذا يسعى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق إلى مصالحة الجماهير البيضاء، بتحقيق الفوز على الفريق الأنجولى قبل الارتباطات القوية للفريق فى شهر فبراير الجارى خاصة بطولتى السوبر الإفريقى والمحلى أمام الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، المقرر لهما يومى 14 و20 من شهر فبراير الجارى.

وأجرى كارتيرون تغييرات عديدة في تشكيل الفريق الأبيض، حيث تعمد كارتيرون اراحة عدد من لاعبيه الأساسيين واستبعادهم من قائمة المباراة التي سافرت الي أنجولا، خوفا من تعرضهما للارهاق وبعد حسم التأهل رسميا، حيث منح راحة لكلاً من محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق وحازم إمام الظهير الأيمن ومحمود علاء قلب الدفاع إلى جانب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر، وثنائي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد، وشيكابالا وأشرف بن شرقي جناحي الفريق الأبيض وانتهت مباراة الزمالك مع أول أغسطس الأنجولى في الجولة الثانية من دور المجموعات بفوز الزمالك، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة الدولى وكانت المباراة الأولى للفرنسي كارتيرون فى قيادة الزمالك بعد توليه المهمة خلفا للصربى ميتشو.