شكرا لقرائتكم باتريك كادو ينضم رسميا للإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، التعاقد مع المهاجم الدولى الأوغندى “باتريك كادو” قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى ، وعلم "الخليج 365 " أن مدة التعاقد 6 أشهر فقط مع وجود نية للبيع ولكن بتعاقد جديد، وكان الدراويش قد تعاقد مع التونسى فخر الدين بن يوسف فى صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر أيضاً .

وجاء التعاقد مع المهاجم الأوغندي، لتلبية احتياجات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز وبهدف زيادة الفاعلية الهجومية للفريق والسعى نحو المنافسة على الألقاب.

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وأبدى المدير الفنى رغبة قوية فى ضم اللاعب لصفوف الفريق بعد متابعة دقيقة لمستواه وقدراته الفنية المميزة ، لتنجح إدارة التسويق والتعاقدات برئاسة محمد خلف فى الحصول على خدمات اللاعب الدولى بعد مفاوضات مكثفة مع اللاعب وناديه المغربى.

ويأتى هذا التعاقد استمرارا لاستراتيجية الجهاز الفنى فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق الأول ، فى أعقاب ضم التونسى الدولى فخر الدين بن يوسف لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق خلال المنافسات الحالية .

ومن المقرر أن يصل “كادو” لمصر خلال الايام القليلة المقبلة بعد انهاء اجراءات التأشيرة وكافة الاوراق الخاصة به.