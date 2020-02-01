شكرا لقرائتكم التصنيف العالمى لسيدات الإسكواش.. تراجع نور الشربيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن التصنيف العالمي الجديد لسيدات الاسكواش في شهر فبراير الجاري، حيث حافظت البطلة المصرية رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة على صدارتها للتصنيف العالمي للشهر الـ 14 على التوالي منذ اعتلائها قمة التصنيف في ديسمبر 2018.

فيما قفزت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة إلى المركز الثاني بالتصنيف للمرة الثانية بعدما كانت قد تقدمت إلى هذا المركز خلال الأشهر الماضية، وحلت الفرنسية كاميل سيرم في المركز الثالث بعد تتويجها ببطولة جي بي مورجان كأول بطولة بلاتينية في 2020.

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أما نور الطيب لاعبة هليوبوليس فتراجعت إلى المركز الخامس بعدما كانت تحتل المركز الرابع في التصنيف الماضي.

وواصلت هانيا الحمامي حفاظها على المركز العاشر بقائمة التوب 10 لتضمن المقعد الخامس لمصر في أول 10 مصنفات على مستوى العالم.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجي بطولة جي بي مورجان كأول بطولة بلاتينية في العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.