شكرا لقرائتكم باستثناء الأهلى والزمالك .. الجبلاية تعلن موعد مباريات دور الـ16 لكأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير المقبل، ويستثنى من هذه المواعيد فريقى الأهلى والزمالك لارتباطهما بمواجهات فى أفريقيا والسوبر المحلى .

وأكد حسام الزناتى مدير مسابقات الاتحاد أن ذلك يأتى استثمارا للفراغ الزمنى بين الدورين الأول والثانى لمسابقة الدورى الممتاز، حيث ستنهى الأندية ارتباطاتها بالدور الأول فى 11 فبراير المقبل باستثناء الأهلى والزمالك والمصرى التى لا تزال لديها مباريات فى الدور الأول فضلا عن ارتباطاتها الأفريقية أيضا.

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وقال مدير المسابقات أيضا أنه من الطبيعى أن يستثنى فريقى الأهلى والزمالك من اللعب فى دور الـ16 لبطولة الكأس فى هذا التوقيت نظرا لارتباطاتهما المحلية والأفريقية، مشيرا إلى أن جدول الدور الثانى سيعلن كاملا فى وقت لاحق فور تحديد المواعيد النهائية وأماكن مباريات الأندية المصرية فى الأدوار النهائية لبطولتى الأندية الأفريقية، وبيان أى منها ستقام فى الداخل أو الخارج.

الأهلى يواجه الزمالك فى السوبر المحلى بالإمارات يوم 20 فبراير، كما ينتظر مواجهة الزمالك مع الترجى التونسى يوم 14 فبراير بالدوحة والتى مازال حولها جدل بسبب رفض الابيض اللعب فى قطر.

واختتم حسام الزناتى بأن مواعيد دور الـ16 لبطولة كأس مصر سوف يتم إعلانها فور ورود الموافقات الأمنية عليها.