الصاعدة كينن تتوج بباكورة ألقابها في الغراند سلام بفوزها على موغوروسا

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





في مشهد لم يتوقعه أحد ربما قبل انطلاق المنافسات، توجت الاميركية الصاعدة صوفيا كينن السبت بلقبها الاول في البطولات الاربع الكبرى لكرة المضرب، بفوزها الصعب في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة على الاسبانية غاربينيي موغوروسا حاملة لقب بطولتي غراند سلام بنتيجة 4-6، 6-2 و6-2.

ولم يسبق لكينن (21 عاما) المصنفة 14 في البطولة أن بلغت أبعد من الدور الرابع في البطولات الكبرى حيث حققت تلك النتيحة في رولان غاروس الفرنسية العام الماضي، الا انها خالفت كل التوقعات في ملبورن وأقصت لاعبة تلو الأخرى، بدءا من مواطنتها الصاعدة كوكو غوف في الدور الرابع وصولا الى المصنفة أولى عالميا الاسترالية آشلي بارتي في نصف النهائي.

وباتت كينن (21 سنة و80 يوما) أصغر لاعبة تتوج بالبطولة منذ الروسية ماريا شارابوفا التي رفعت الكأس عام 2008 عن عمر 20 عاما و283 يوما، وأصغر بـ22 يوما من اليابانية ناومي اوساكا حين توجت باللقب العام الماضي.

وقالت كينن بعد الفوز "حلمي أًصبح حقيقة. لا يمكنني أن أصف هذا الشعور.إذا لديكم أحلام، إسعوا وراءها، بإمكانها أن تتحقق".

وتابعت اللاعبة المولودة في العاصمة الروسية موسكو قبل أن تنتقل الى ولاية فلوريدا "الاسبوعان الماضيان كانا الافضل في حياتي".

وتأخرت الاميركية المصنفة 15 عالميا في النتيجة بخسارتها المجموعة الاولى امام المصنفة اولى عالميا سابقا وحاملة لقب رولان غاروس 2016 وويمبلدون 2017، الا انها رفعت مستواها وحققت فوزها الثاني على الاسبانية في ثاني لقاء بينهما بعد أن تفوقت عليها ايضا في دورة بيجينغ الصينية العام الماضي.

بهذا الفوز، سترتقي كينن الى المركز السابع في التصنيف العالمي وتصبح أول أميركية في التصنيف متقدمة على الاسطورة سيرينا وليامس، وستصبح أصغر أميركية تدخل نادي العشرة الاوائل منذ سيرينا في الخامس من نيسان/أبيرل 1999.

فيما سترتقي موغوروسا الى المرتبة 16 عالميا بعد أن بلغت أول نهائي غراند سلام منذ ويمبلدون 2017.

Advertisements

وقالت موغوروسا (26 عاما) التي أقصت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة من نصف الهائي "تهانينا صوفيا، لقد لعبت بطريقة رائعة في البطولة وسنراك غالبا في المباريات النهائية".

-عودة قوية-

وبدأت موغوروسا، التي لعبت للمرة الاولى منذ عام 2014 في احدى بطولات الغراند سلام كلاعبة غير مصنفة بعد معاناتها من سوء في النتائج في الاشهر الـ18 الاخيرة، المباراة بشكل قوي كاسرة ارسال منافستها في الشوط الثالث من المجموعة الاولى لتتقدم 2-1 قبل أن ترد كينن التحية في الشوط الثامن معادلة الارقام باربعة اشواط للاعبتين.

إلا أن الاميركية لم تهنأ بالكسر إذ ردت الاسبانية سريعا في الشوط التالي قبل أن تحسم المجموعة على ارسالها 6-4، حيث لجأت غالبا الى الشبكة محققة النقاط في 10 مناسبات من أصل 14 محاولة.

الا ان كينن ظهرت بمستوى مختلف كليا في المجموعة الثانية معتمدة على الضربات الطويلة و"الشراسة" في الاداء كاسرة ارسال غاربينيي في الشوطين الرابع والثامن مستفيدة من الاخطاء المباشرة للاخيرة التي بلغ عددها 11 مقابل اربعة فقط للاميريكة.

بدأت المجموعة الثالثة والحاسمة متكافئة بين اللاعبتين، إذ حافظت كل لاعبة على ارسالها حتى الشوط الرابع، وحين تقدمت موغوروسا 40-صفر على ارسال منافستها في الشوط الخامس، فشلت في الافادة من الفرص الثلاث لكسر الاميركية التي نجحت في العودة من بعيد لتحسمه لصالحها.

استفادت كنين من هذا الزخم سريعا وكسرت ارسال الاسبانية في الشوط السادس لتتقدم 4-2 قبل أن تحسم اللقب على خطأ مزدوج للاسبانية، علما أن الاخيرة ارتكبت ثمانية أخطاء مزدودة في المباراة مقابل ولا اي خطأ للاميركية.