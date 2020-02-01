موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والتي يستضيفها ملعب 30 يونيو ضمن مواجهات الأسبوع السادس عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر صدارة الترتيب برصيد 36 نقطة، بعدما خاض أثني عشر لقاء حقق الفوز في جميعها دون تعادل أو هزيمة، بينما يقع فريق بيراميدز في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، وكان قد خاض 15 مباراة حقق الفوز في 7 منها وتعادل في خمسة وتلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات أخري.

وتقام مباراة المارد الأحمر وفريق بيراميدز يوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير الجاري، وتنطلق في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة البث المباشر للمباراة في الموعد المحدد لها.