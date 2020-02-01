موعد مباراة المصري البورسعيدي وطنطا بالدوري العام والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة المصري البورسعيدي وطنطا ضمن مواجهات الجولة الـ16 ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد الجيش.

ويقع المصري البورسعيدي في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز في أربعة وتعادل في أربعة وتلقى الهزيمة في 5 مباريات أخري، بينما يقع فريق طنطا في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، وكان قد تلقى الهزيمة في 6 مباريات وتعادل في 7 وحقق الفوز في مباراتين فقط.

وتقام مباراة المصري البورسعيدي وفريق طنطا يوم الخميس المقبل الموافق 6 من شهر فبراير الجاري، وتنطلق في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة البث المباشر للمباراة في الموعد المحدد لها.