شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يتأهل رسميا لنصف نهائى أمم أفريقيا بعد هزيمة موزمبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل منتخب مصر لكرة الصالات إلى دور الأربعة بكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها المغرب بعد هزيمة موزمبيق أمام غينيا، ليواصل الصدارة رصيد 6 نقاط، ثم أنجولا وغينيا فى المركز الثانى والثالث برصيد 3 نقاط، والفائز منهما فى مباراة اليوم يتأهل مع الفراعنة الذى يواجه موزمبيق صاحب المركز الأخير بدون نقاط.

ويخوض منتخب مصر لكرة الصالات مباراته الثالثة بمواجهة موزمبيق فى السادسة والنصف مساء البوم فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها المغرب والمؤهلة لكأس العالم بليتوانيا.

وكان منتخب مصر افتتح مشواره فى البطولة الأربعاء الماضى وفاز على غينيا بتسعة أهداف نظيفة سجلها كلاً من أحمد عبد القادر موزة "هدفين"، وعبده الأشول، وخالد مارادونا، والمعتز بالله سامى (ميزو)، ومصطفى عيد "هدفين" ومحمد سعيد ومحمد عبد الحميد( كوكي)، وحقق منتخب مصر لكرة الصالات الفوز الثانى على منتخب أنجولاً بنتيجة 3 / 0 فى الجولة الثانية للفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها المغرب والمؤهلة لكأس العالم بليتوانيا .

وتقيم بعثة المنتخب فى مدينة العيون، واختار الجهاز الفنى بقيادة هشام صالح ونادر رشاد قائمة المنتخب المشارك فى البطولة وتضم 14 لاعبًا هم: المعتز بالله سامى وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجى ومصطفى عيد وإبراهيم مجدى وعبده الاشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.

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ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية مع غينيا وأنجولا وموزمبيق بينما تضم المجموعة الأولى كل من غينيا الاستوائية والمغرب وليبيا وجنوب افريقيا.

وأسند مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رئاسة بعثة منتخب مصر لكرة الصالات إلى هشام صالح المدير الفنى للفريق، وذلك خلال مشاركة الفريق فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها المغرب المؤهلة لكأس العالم بليتوانيا.

جاء قرار اتحاد الكرة بإسناد رئاسة البعثة إلى المدير الفنى لمنتخب الصالات لحين سفر سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى المغرب لرئاسة البعثة بعد تواجدها مع منتخب مصر الكرة النسائية تحت 20 سنة الذى يستعد لمواجهة المغرب فى إياب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بعد إنتهاء مباراة الذهاب بهزيمة مصر 5 / 3.

ويلعب منتخب مصر يوم 2 فبراير أمام موزمبيق على أن يقام الدور قبل النهائى يوم 5 فبراير وتقام المباراة النهائية يوم 7 فبراير على أن تعود بعثة المنتخب لأرض الوطن يوم 8 فبراير، وأكد هشام صالح أن اللاعبين على أتم استعداد للبطولة، وأن هدفه هو العودة بالكأس بعد تحقيق المركز الثانى فى البطولة الماضية.