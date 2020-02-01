شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون للاعبى الزمالك: أبحث عن النهاية السعيدة بمجموعات دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المدير الفنى الفرنسى للزمالك باتريس كارتيرون جلسة مع لاعبى الفريق قبل مواجهة أول أغسطس الأنجولى، المحدد لها الثالثة عصر اليوم السبت فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقال كار تيرون للاعبيه خلال الجلسة، أبحث عن إنهاء دور المجموعات دون أى هزيمة فى أفريقيا، لمطالبة اللاعبين بتحقيق نتيجة إيجابية فى الجولة الأخيرة بدورى المجموعات.

وشهد مشوار كارتيرون مع الفريق الأبيض بأفريقيا منذ توليه حتى الآن تحقيق الفوز فى لقاءين والتعادل فى مثلهما، فاز على أول أغسطس الأنجولى بثنائية نظيفة فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

كما تعادل مع زيسكو بنتيجة 1 / 1 فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا فى اللقاء الذى أقيم بزامبيا، قبل أن يفوز على زيسكو بنتيجة 2 /0 فى إياب الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتعادل الزمالك مع مازيمبى الكونغولى 0 /0 فى المباراة التى جمعتهما بملعب السلام ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتعد مباراة اليوم تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين، ولن تؤثر نتيجتها على تحديد هوية الفرق المتأهلة إلى دور الـ 8 في البطولة، بعدما حسم الزمالك ومازيمبي الكونغولي بطاقتي التأهل الي الدور التالي عن المجموعة الاولي وخروج كل من أول أغسطس وزيسكو الزامبي.

Advertisements

وأعلن كارتيرون تشكيل الزمالك فى مباراة أول أغسطس وجاء كالتالى:

محمد عواد فى حراسة المرمي

عبد الله جمعة - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - أحمد عيد فى خط الدفاع.

أحمد سيد زيزو - محمد حسن - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفى فتحى فى خط الوسط.

وعمر السعيد فى خط الهجوم.