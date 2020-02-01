شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يحفز لاعبى الأهلي فى السودان قبل موقعة الحسم أمام الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى السودان على تحفيز اللاعبين قبل ساعات من مباراة الهلال، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة والسودان باستاد الجوهرة الزرقاء معقل فريق الهلال، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويحاول رئيس النادى التحدث مع اللاعبين والشد من أزرهم قبل اللقاء المرتقب الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز أو التعادل فيه للتأهل لدور الثمانية بدورى الأبطال.

ويتواجد الخطيب بشكل مُستمر مع اللاعبين ويتحدث إليهم باستمرار وبث الحماس فى نفوسهم، والتأكيد على ضرورة الظهور بشكل جيد والعودة للقاهرة بتأشيرة الصعود لدور الثمانية واستكمال رحلة المنافسة على اللقب الأفريقى الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013.

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وحضر الخطيب مران الأهلى أمس على ملعب المباراة برفقة حسام عيسى، السفير المصرى فى السودان لدعم الفريق قبل مباراة الهلال، وعقد جلسة مع السفير المصرى للاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة بمواجهة الليلة، كما حرص طاقم السفارة المصرية فى السودان على الحضور إلى ملعب الجوهرة ومتابعة مران الأهلي، لدعم الفريق قبل مواجهة الهلال.

وكان الاجتماع الفنى للمباراة قد أسفر عن ارتداء النادى الأهلى الزى التقليدى الخاص به، وتم خلاله الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الأهلى والهلال، وحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإدارى للفريق، وماهر عبد العزيز إدارى الفريق، وتم الاتفاق كذلك على الزى الخاص بالفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب، إلى جانب التعليمات الأمنية والتنسيقية الخاصة بالمباراة، حيث تقرر أن يرتدى الأهلى زيه التقليدى وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدى الهلال اللون الأزرق بالكامل.

يذكر أن الأهلى يعتلى صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتى خلفه النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوى أخيرًا بنقطة واحدة.