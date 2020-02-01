شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلى قبل مواجهة الهلال فى مباراة "العبور" بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة رينيه فايلر برنامج الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الهلال السودانى، وبدأ البرنامج بتناول اللاعبين لوجبة الإفطار فى الصباح، على أن يتم تناول وجبة الغداء فى الساعة الثانية إلا ربع ظهر اليوم.

ويلتقى الأهلى مع نظيره الهلال السودانى فى التاسعة مساء اليوم السبت فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويعتلى الأهلى صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتى خلفه النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوى أخيرًا بنقطة واحدة ويحتاج الأهلى للفوز أو التعادل من أجل التأهل لدور الثمانية.

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ويعقد السويسري فايلر المدير الفني للفريق محاضرة فنية أخيرة في السابعة مساءً قبل التحرك إلى ملعب المباراة في السابعة والربع مساء اليوم، وتصل حافلة الأهلي إلى استاد الجوهرة في السابعة والنصف قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة.

وقال السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق إن الاهلي جاهز لمباراة الهلال السوداني، ، موضحاً إن فريقه يخوض مباراة اليوم بحثًا عن تحقيق الفوز، مؤكدًا أن الأهلي يلعب دائمًا على الفوز وحصد النقاط الثلاث، موضحاً أن الفريق استعد بشكل جيد للمباراة وجاهز تمامًا لمواجهة بطل السودان من أجل تحقيق الهدف المنشود بالصعود إلى الدور التالي، وأشار إلى أنه سعيد بمجموعة اللاعبين الموجودين في الأهلي ويثق تمامًا في قدرتهم على تحقيق الفوز، مؤكدًا أنه شاهد العديد من المباريات الخاصة بالمنافس وتمت دراسته بشكل جيد.

فيما أكد أكد حسام عاشور، قائد الفريق جاهزية المارد لمواجهة الهلال السوداني، وأضاف «لدينا لاعبون كبار، لديهم خبرة التعامل مع هذه المواقف، وأمامنا هدف واحد ندخل به مباراة الغد وهو تحقيق الفوز والصعود إلى دور الثمانية».