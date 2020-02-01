شكرا لقرائتكم خبر عن عواد يحرس مرمى الزمالك أمام أول أغسطس.. وعمر السعيد يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تشكيل الفريق الأبيض فى مواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى الثالثة عصر اليوم، السبت، على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا فى اللقاء الذى يعد بمثابة تحصيل حاصل ولن تؤثر نتيجة المباراة عن تحديد هوية الفرق المتأهلة الى دور الـ 8 فى البطولة بعدما ضمن الزمالك ومازيمبى الكونغولى بطاقتى التأهل إلى الدور التالى عن المجموعة الأول بينما ودع منافسات البطولة كلا من أول أغسطس وزيسكو يونايتد الزامبى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

محمد عواد فى حراسة المرمي

عبد الله جمعة - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - أحمد عيد فى خط الدفاع.

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أحمد سيد زيزو - محمد حسن - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفى فتحى فى خط الوسط.

وعمر السعيد فى خط الهجوم.

ويأتى على مقاعد البدلاء كل من:"محمد صبحى - محمود الونش - محمد أوناجم - محمد عنتر - يوسف أوباما - مصطفى محمد - كاسونجو"، ويدخل الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، مباراة اليوم، بدافع مصالحة الجماهير البيضاء بعد التعثر محليا مؤخراً بالتعادل الإيجابى مع وادى دجلة، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما فى ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الخامسة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، لذا يسعى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق إلى مصالحة الجماهير البيضاء، بتحقيق الفوز على الفريق الأنجولى قبل الارتباطات القوية للفريق فى شهر فبراير الجارى خاصة بطولتى السوبر الإفريقى والمحلى أمام الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، المقرر لهما يومى 14 و20 من شهر فبراير الجارى.

وأجرى كارتيرون تغييرات عديدة فى تشكيل الفريق الأبيض، حيث تعمد كارتيرون اراحة عدد من لاعبيه الأساسيين واستبعادهم من قائمة المباراة التى سافرت الى أنجولا، خوفا من تعرضهما للارهاق وبعد حسم التأهل رسميا، حيث منح راحة لكلاً من محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق وحازم إمام الظهير الأيمن ومحمود علاء قلب الدفاع إلى جانب محمد عبد الشافى الظهير الأيسر، وثنائى الوسط فرجانى ساسى وطارق حامد، وشيكابالا وأشرف بن شرقى جناحى الفريق الأبيض وانتهت مباراة الزمالك مع أول أغسطس الأنجولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بفوز الزمالك، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما بإستاد القاهرة الدولى وكانت المباراة الأولى للفرنسى كارتيرون فى قيادة الزمالك بعد توليه المهمة خلفا للصربى ميتشو.