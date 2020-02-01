شكرا لقرائتكم خبر عن "حسبة برمة".. 4 سيناريوهات لتأهل الأهلي إلى ربع نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل النادي الأهلي موقعة حاسمة فى التاسعة مساء اليوم، عندما يحل ضيفاً على الهلال السودانى فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا، حيث يتصدر المارد الأحمر مجموعته برصيد 10 نقاط إلا أنه مازال لم يضمن تأشيرة التأهل إلى ربع نهائى البطولة.

ترتيب مجموعة الأهلي أدخل الفريق فى "حسبة برمة"، حيث يحل النجم الساحلي التونسى فى المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف فقط عن الهلال السودانى صاحب المركز الثالث، بينما خرج بلاتينيوم ستارز من المنافسة تماماً ليحتل المركز الرابع برصيد نقطة واحدة حصل عليها من تعادله مع الأهلي فى زيمبابوي، إلا أن الفريق الأحمر مازال أمامه أكثر من فرصة للتأهل.



ترتيب مجموعة الاهلي

الفوز على الهلال لحصد 13 نقطة والتأهل كأول المجموعة

فى حال فوز النادي الأهلي على الهلال بأى نتيجة في مباراة اليوم سيرفع رصيده إلى النقطة 13 ليتأهل كأول مجموعته دون النظر إلى نتيجة مباراة النجم وبلاتينيوم، ففى حال فوز الفريق التونسى لن يزيد رصيده عن 12 نقطة، وبالتالى يتأهل ثانياً.

تعادل الأهلى مع الهلال لحصد 11 نقطة

فى حال التعادل مع الهلال يتأهل النادى الأهلي كثانى مجموعته إذا فاز النجم على بلاتينيوم، ويكون النجم أول المجموعة برصيد 12 نقطة والأهلي ثانياً برصيد 11 نقطة، ويقف رصيد الهلال عند النقطة 10.

الخسارة من الهلال والتأهل بشرط

خسارة الأهلى من الهلال تجعله ينتظر نتيجة النجم وبلاتينيوم لحسم موقفه، حيث يحتاج بطل مصر فى هذا التوقيت إلى خسارة الفريق التونسى من نظيره الزيمبابوى للتأهل دون حسابات إلى ربع النهائى، وفى هذه الحالة سيكون الهلال السودانى هو المتصدر برصيد 12 نقطة والأهلى هو صاحب المركز الثانى برصيد 10 نقاط ويتجمد رصيد النجم عند النقطة 9.

الخسارة من الهلال مع تعادل النجم

خسارة الأهلى من الهلال وتعادل النجم الساحلى مع بلاتينيوم يضمن تأهل الهلال متصدراً المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يتساوى الأهلى مع النجم فى رصيد النقاط وهو 10 نقاط لكل منهما، حال حدوث تلك الحالة، وفى هذه الحالة سيتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة التى يتساوى فيها الفريقان حيث فاز النجم فى تونس 1 / 0 وفاز الأهلى فى القاهرة 1 / 0 وبالتالي سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف، وفى حال التساوى سيتم اللجوء الفريق المتقدم فى عدد الأهداف المُسجلة وحال التساوى سيتم إجراء قرعة.

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