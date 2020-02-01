17 معلومة من حصاد الجولة 15 للدورى أبرزها تألق المدافعين وأهداف النيران الصديقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة عشرة بالموسم رقم 61 للدورى التى شهدت 8 مباريات على مدار أربعة أيام، بعد تأجيل لقاء الأهلي وإنبى بسبب خوض الأول مواجهة النجم الساحلى في دورى أبطال أفريقيا، حيث احتفظ المقاولون العرب بالوصافة، وبيراميدز والاتحاد فى المربع الذهبي بعد تأجيل مباراة الزمالك مع المصرى البورسعيدى وتعادل الفارس الأبيض مع وادى دجلة بهدف لكل فريق. - عدد المباريات: 8 مباريات - حالات الفوز: 5 (منها 3 خارج الأرض)

- حالات التعادل: 3 (لا يوحد بينها أي تعادل سلبي)

- عدد الأهداف: 22 هدفاً

- الأشواط: 11 هدفاً في الأشواط الأولى و11 أيضاً في الثانية

- أهداف من علامة الجزاء: 4 ( مصطفى جمال من الحدود – ساديو سانبوري من المصري – معاذ الحناوي من الإنتاج الحربي – باهر المحمدي من الإسماعيلي)

- ركلات جزاء مهدرة: لا يوجد

- أهداف الأجانب: 3 ( الكولومبى لويس هينستروزا لاعب المقاولون – البوركيني ساديو سانبوري من المصري - التونسي فخر الدين بن يوسف من الإسماعيلي)

- أهداف البدلاء: 1 ( إسلام عيسى لاعب بيراميدز)

- أهداف عكسية: 3 (مصطفي جمال من الحدود – خالد عبد الفتاح من سموحة – عماد السيد حارس الاتحاد) Advertisements

- مراكز المسجلين: لاعبو الهجوم (6 أهداف) – لاعبو الوسط (9 أهداف) – المدافعين (6 أهداف) – حراس المرمى (هدف واحد).

- طريقة التسجيل: القدم اليمني (15 منها 3 من خارج منطقة الجزاء) – القدم اليسرى (3 منها هدف من خارج منطقة الجزاء) – ضربات رأس (3 أهداف) – باليد (هدف واحد).

- أكبر المسجلين: عماد السيد حارس الاتحاد (33 سنة) سجل هدف عكسي لمصلحة سموحة.

- أصغر المسجلين: خالد عبد الفتاح مدافع سموحة(19 سنة) أحرز هدف عكسي لمصلحة الاتحاد.

- بطاقات صفراء: 22 إنذار

- الكروت الحمراء: 3 (أحمد يوسف و أحمد سعيد "أوكا" و إسلام صالح من نادي مصر)

هدافو المسابقة: عبد الله السعيد لاعب بيراميدز (12 أهداف) - محمد شريف لاعب انبي (8 أهداف) – وليد سليمان لاعب الأهلي ، حسام حسن لاعب سموحة (6 أهداف) محمد سالم المقاولون وسيف الدين الجزيري ومحمد سمير لاعبو المقاولون العرب ’ حسين الشحات لاعب الأهلي ’ مصطفى محمد لاعب الزمالك ( 5 أهداف)

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