شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. 9 معلومات عن رضوان جيد حكم مباراة الأهلى والهلال بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الأهلى ونظيره الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا التاسعة مساء السبت، بقيادة تحكيمية للمغربى رضوان جيد فى مباراة مصيرية تحدد من الفريق الصاعد لدور الثمانية للبطولة. ويدخل الأهلى، اللقاء وهو على رأس المجموعة برصيد 10 نقاط وخلفه النجم الساحلى والهلال برصيد 9 نقاط لكلا الفريقين. الفيديو التالى يرصد أهم المعلومات عن رضوان جيد حكم المباراة.. -يبلغ من العمر 41 عاما من مواليد 1979 -محامى Advertisements -أدار 3 مباريات للأهلى فاز الأحمر فيها جميعا - 4 مباريات أدارها لفريق الإسماعيلى وواحدة لبيراميدز - أدار مباراتين لفريق الزمالك واحدة فى الكونفدرالية والأخرى بدورى الأبطال - أدار مباراتين لـلهلال السوداني بينهما مباراة أمام سموحة بدورى الأبطال. - تعرض رضوان جيد للإصابة 3 مرات خلال المباريات -لم يستكمل مباراة الوداد وطنجة المغربى بسبب تمزق عضلى -قام بإيقاف مباراة الرجاء والمغرب التطوانى للاستعراض بعد تسجيل هدف وتم معاقبته من الاتحاد المغربى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فى دقيقة.. 9 معلومات عن رضوان جيد حكم مباراة الأهلى والهلال بدورى الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.