شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو: سأعود للمنتخب عبر بوابة تونس.. والأهلي يجرى فى دمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعن الانتقال للزمالك قال حسين السيد، "الأهلى يجرى فى دمى ولن أرحل لأى مكان إلا بموافقته، تلقيت العديد من العروض من أندية كثيرة ورفضتها لمجرد رفض الأهلى فكرة انتقالى إليها".

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وشهدت الفترة الماضية مفاوضات مكثفة بين اللاعب وأكثر من نادٍ محلى قبل أن يتدخل الصفاقسى ويطلب استعارة اللاعب لمدة ستة أشهر، تبدأ من يناير الجارى، بعد المفاوضات التى تمت خلال الأيام الماضية وتقدم خلالها النادى التونسى بعرض رسمى لشراء اللاعب الذى خرج من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر ليقرر الرحيل عن القلعة الحمراء.

ووقع مارسليو على عقود انتقاله للصفاقسى مساء أمس، الخميس، فى وجود مندوب من الصفاقسى الذى حضر للقاهرة للتفاوض مع الأهلى واللاعب لتنتهى الصفقة بشكل رسمى.

وخرج مارسيلو من حسابات فايلر طوال الفترة الماضية، الأمر الذى جعل اللاعب يطلب الرحيل، ورغم أن مسئولى القلعة الحمراء حاولوا إقناع اللاعب بالبقاء والقيد فى القائمة الأفريقية التى تم إغلاق باب القيد فيها مساء أمس، الجمعة، لكن اللاعب رفض وطلب الرحيل لتتم صفقة انتقاله للصفاقسى التونسى الذى سبق وطلب من الأهلى ضم الأنجولى جيرالدو لاعب القلعة الحمراء لكن مسئولى الأهلى رفضوا العرض خاصة بعد انتقال المغربى وليد آزارو لاتفاق السعودى، ومن المقرر أن يتحمل النادى التونسى الراتب الذى سيحصل عليه مارسليو خلال الستة شهور المقبلة فقط دون أن يحصل الأهلى على اى مقابل.