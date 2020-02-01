شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعاقب محمد حسن بعد العودة من أنجولا بسبب واقعة "إنستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسؤولو الزمالك على معاقبة محمد حسن لاعب وسط الفريق، حول واقعة مشادته مع جماهير الفريق الأبيض عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام"، وذلك بعدما وجه له أحد المشجعين نصيحة بضرورة التعلم من زميله طارق حامد لاعب وسط الفريق والمنتخب الوطنى، ليدخل اللاعب فى مشادات لفظية مع الجماهير فى التعليقات بعد ذلك.

ويتواجد محمد حسن ضمن بعثة الزمالك المتواجدة حاليا فى أنجولا استعدادا لمواجهة أول أغسطس، فى اللقاء الذى سيجمع الفريقان فى مدينة لواندا الأنجولية، على ستاد 11 نوفمبر، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال إفريقيا حيث يتواجد الفريقان فى المجموعة الأولى التى تأهل عنها كلا من مازيمبى والزمالك.

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ويحتل الزمالك، المركز الثاني، في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة، ونجح لاعبوه فى إحراز 5 اهداف واستقبلت مرماه 4 أهداف فيما يحتل فريق أول أغسطس، المركز الرابع، في المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من 5 مباريات حيث لم يحقق الفوز في أي مباراة وتعادل في 3 مباريات وتعرض للخسارة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 4 اهداف فقط بينما تلقت شباكه 7 أهداف.

واستبعد الفرنسي كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عددا من لاعبى الفريق الأساسيين من المواجهة بعد حسم التأهل إلى ربع نهائى البطولة من منافسات الجولة الخامسة وهم: "محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق وحازم إمام ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وشيكابالا"، وذلك خوفا من تعرضهم للإرهاق من السفر وضغط المباريات خاصة إن الفريق يرتبط فى شهر فبراير الجارى بمواجهات حاسمة خاصة بطولتى السوبر الإفريقى والمحلى أمام الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، المقرر لهما يومى 14 و20 من شهر فبراير الجارى، وذلك إلى جانب قمة الدورى العام أمام الأهلى.

وسبق وشدد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، حول اتخاذه مجموعة من القرارات لإعادة الانضباط إلى الفريق، مفضلاً عدم الإفصاح عنها حيث يرتبط الفريق بمواجهة أول أغسطس كما تحدث رئيس نادى الزمالك من قبل عن رفضه أية أحاديث للاعبى الفريق أو استخدام لمواقع التواصل الاجتماعى ما جعل لاعب وسط الفريق الأبيض مهددا بعقوبة كبيرة.