شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات تعلن انطلاق مباريات دور 16 بكأس مصر 15 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير المقبل، ويستثنى من هذه المواعيد فريقا الأهلى والزمالك لارتباطهما بمواجهات فى أفريقيا والسوبر المحلى .

وأكد حسام الزناتى، مدير مسابقات الاتحاد، أن القرار يأتى استثماراً للفراغ الزمنى بين الدورين الأول والثانى لمسابقة الدورى الممتاز، حيث تنهى الأندية ارتباطاتها بالدور الأول فى 11 فبراير المقبل، باستثناء الأهلى والزمالك والمصرى، التى لا تزال لديها مباريات فى الدور الأول، فضلاً عن ارتباطاتها الأفريقية أيضا.

وأضاف مدير المسابقات، أنه من الطبيعى أن يستثنى فريقى الأهلى والزمالك من دور الـ16 لبطولة الكأس فى هذا التوقيت نظرا لارتباطاتهما المحلية والأفريقية، مشيراً إلى أن جدول الدور الثانى سيعلن كاملاً فى وقت لاحق فور تحديد المواعيد النهائية وأماكن مباريات الأندية المصرية فى الأدوار النهائية لبطولتى الأندية الأفريقية، وبيان أى منها ستقام فى الداخل أو الخارج.

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الأهلى يواجه الزمالك فى السوبر المحلى بالإمارات يوم 20 فبراير، كما ينتظر مواجهة الزمالك مع الترجى التونسى يوم 14 فبراير بالدوحة، والتى مازال حولها جدل بسبب رفض الأبيض اللعب فى قطر .

واختتم حسام الزناتى تصريحاته بأن مواعيد دور الـ16 لبطولة كأس مصر سيتم إعلانها فور ورود الموافقات الأمنية عليها.

ويحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره الهلال السودانى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد الجوهرة الزرقاء بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى بحثاً عن تأشيرة التأهل لنصف نهائى البطولة التى يبحث المارد الأحمر عن لقبها الغائب منذ 2013، فيما يخوض فى الثالثة عصر اليوم السبت، فريق الزمالك مواجهة مع نظيره أول أغسطس الأنجولى فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .