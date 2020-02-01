شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: جميع اللاعبين جاهزون للفوز على الهلال السودانى وانتزاع صدارة المجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة الهلال السودانى، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقال فايلر، قبل ساعات من مواجهة اليوم، «لدينا هدف واحد نتطلع لتحقيقه اليوم؛ وهو الفوز واعتلاء صدارة المجموعة، وهو ما تم التركيز عليه بشدة فى المحاضرات الفنية والنظرية التى تم عقدها مع اللاعبين».

وشدد مدرب الأهلى على ثقته فى قدرات لاعبى الفريق ورغبتهم فى تحقيق الفوز من أجل انتزاع صدارة المجموعة الثانية، مؤكدًا أن الجميع لديه إصرار كبير على الفوز اليوم وإسعاد جماهير الأهلى الداعمة للفريق.

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وعن عدم تسجيل الأهلى لأى أهداف فى شباك الهلال على ملعبه فى السودان من قبل قال فايلر، «بالطبع نحترم التاريخ، ولكنه فى النهاية مجرد أرقام أمامنا، وأرى أننا قادرون دائمًا على صناعة التاريخ فى المباريات بأهدافنا ونتائجنا، ومباراة اليوم تبقى فرصة لتحقيق أرقام مميزة على ملعب الهلال بإصرار وجهد اللاعبين ورغبتهم فى الفوز والصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا».

ويدخل الأهلى اللقاء متصدرا المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بينما يأتى النجم الساحلى التونسى والهلال من خلفه بنفس الرصيد 9 نقاط فى الوقت اللذى يتذيل فيه بلاتنيوم بطل زيمبابوى المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ويلتقى النجم الساحلى مع بلاتنيوم فى نفس التوقيت وبناء على نتيجة المباراتين يتحدد الفريقين الصاعدين من المجموعة للدور ربع النهائى.