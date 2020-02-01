شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لجنة الحكام تصدم جهاد جريشة بهذا القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولى جهاد جريشة، بعد الأزمة التى نشبت مع الحكم الدولى على عقب إعلان القائمة الدولية مؤخرا. وقررت لجنة الحكام فى وقت سابق تجميد الحكم لأجل غير مسمى، بسبب تصريحاته ضد لجنة الحكام وجمال الغندور رئيس اللجنة.

ونشبت أزمة خلال الفترة الماضية بين جهاد جريشة ولجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وتصاعدت حدة الاتهامات من جانب الحكم لمسئولى اللجنة على خلفية إعلان القائمة الدولية للحكام خلال الفترة الأخيرة.

شرارة الأزمة بدأت مع انتشار تسريبات بشأن القائمة الدولية للحكام للموسم الحالى، والتى تم إرسالها إلى "فيفا"، وتم وضع جهاد جريشة بها فى المركز الثالث وليس الأول.

وتجددت الأزمة بعد إعلان القائمة النهائية للحكام، وتضمنت وجود إبراهيم نور الدين فى المركز الأول وخلفه أمين عمر وجاء جريشة فى المركز الثالث، وهو ما أثار غضب الحكم الدولى، بعد وضعه فى المركز الثالث الأمر الذى يصعب جداً معه اختياره ضمن حكام مونديال 2022، وتقدم بمذكرة اعتراض للجنة الحكام واتحاد الكرة واتهم اللجنة بمحاربته ومجاملة أسماء بعينها.

Advertisements

لمعرفة كيف صدمت لجنة الحكام جهاد جريشة من هنا