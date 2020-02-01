شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. محمد الشوربجى يستعيد الصدارة من على فرج بعد 11 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن التصنيف العالمى الجديد للرجال فى شهر فبراير، الذى شهد عودة محمد الشوربجى إلى الصدارة من جديد بعد 11 شهراً متتالياً من هيمنة على فرج لاعب وادى دجلة على القمة.

وكان محمد الشوربجي قد توج ببطولة جي بي مورجان في يناير الماضي، والتي تعد أول بطولة بفئة البلاتينيوم في 2020، وهو ما ساعد الشوربجي على استعادة صدارة التصنيف من جديد، خاصة أنه منذ بداية الموسم حصد ثلاث بطولات كان أولها الصين المفتوحة ثم سان فرانسيسكو وأخيراً جي بي مورجان.

وفى المركز الثانى جاء على فرج لاعب وادى دجلة، الذى كان قد غاب عن المشاركة فى بطولة العالم الفردية التى أقيمت فى نوفمبر الماضى، كما أنه ودع بطولة جي بي مورجان من نصف النهائي، حيث يعيش فرج حالة من التذبذب في الفترة الأخيرة بالمستوى وأكد اللاعب أنه يسعى الفترة المقبلة لاستعادة مستواه داخل الملعب الزجاجي.

وحافظ طارق مؤمن لاعب الجزيرة وبطل العالم فى النسخة الأخيرة على المركز الثالث في تصنيف شهر فبراير، وكذلك حافظ كريم عبد الجواد لاعب الأهلي على المركز الرابع، لتؤمن مصر هيمنتها على المربع الذهبي بقائمة أفضل 10 لاعبيين في العالم.

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وواصل مروان الشوربجي الحفاظ على المركز الثامن متفوقاً على محمد أبو الغار صاحب المركز التاسع.

فيما تراجع فارس الدسوقي إلى المركز الـ 12 متخلياً عن المركز الـ 11، واستطاع مصطفى عسل لاعب الأهلي وبطل العالم للناشئين أن يتقدم مركزين في التصنيف ليصل إلى المركز الـ 19.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى، هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.